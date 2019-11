Morales prêt à rentrer pour «apaiser la situation»

Nomination d'un gouvernement, convocation d'élections: dans une Bolivie encore secouée par des manifestations, la présidente par intérim Jeanine Añez tentait mercredi de combler le vide politique laissé par le départ d'Evo Morales, qui s'est déjà dit prêt à rentrer.

Au premier jour de fonction de Jeanine Añez, des affrontements ont éclaté entre des manifestants partisans de l'ancien chef de l'État et les forces de l'ordre. Dans le village de Yapacani, à l'est du pays, non loin de Santa Cruz, un homme de 20 ans a été tué d'une balle dans la tête lors de heurts entre manifestants pro-Morales et la police, selon un médecin interrogé par la radio locale Fides.

[LIVE] Clashes have broken out in La Paz between police and protesters as thousands of Bolivians haven taken to the streets to resist the right-wing military coup. https://t.co/S3OLPOwmVz — redfish (@redfishstream) November 13, 2019

Depuis le début de la crise post-électorale fin octobre, 10 personnes ont trouvé la mort, dont huit ont été tuées par balle, selon le dernier rapport du parquet général rendu public mercredi. Un précédent bilan faisait état de sept morts.

Reprendre une vie normale

De violents affrontement ont eu lieu également à La Paz, a constaté l'AFP. Plusieurs centaines de personnes jetait des projectiles sur les forces de l'ordre, qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogène à quelques pâtés de maisons du siège du gouvernement, où la dirigeante était en train de nommer un nouveau commandement militaire lors d'une cérémonie officielle.

Au moins un véhicule militaire avait été déployé dans le centre de la ville, où un groupe de quelque 3000 manifestants est arrivé en milieu d'après-midi en provenance de la ville voisine d'El Alto, favorable à Evo Morales.

#Bolivie : des affrontements ont éclaté aujourd'hui dans le centre de La Paz, entre des manifestants partisans de l'ancien chef de l'Etat, Evo Morales, et les forces de l'ordre, au premier jour de fonction de la présidente par intérim Jeanine Añez #AFP pic.twitter.com/PGjpSjywZN — Agence France-Presse (@afpfr) November 13, 2019

En début de journée, les habitants avaient tenté de reprendre une vie normale, les bus étant de retour dans les rues et la quasi totalité des dix lignes de téléphérique sillonnant à nouveau la ville, après deux jours d'arrêt complet.

Les banques et les commerces ont également rouvert leurs portes, alors que pillages et saccages ont eu lieu depuis dimanche soir dans la capitale et ses environs après la démission d'Evo Morales. «Nous mettons tout en oeuvre pour que tout revienne à la normalité», a déclaré le commandant de la police, Yuri Calderon.

Morales appelle au «dialogue»

Depuis Mexico, où il est arrivé mardi pour y bénéficier de l'asile politique, Evo Morales s'est dit prêt à rentrer dans son pays. «Si mon peuple le demande, nous sommes disposés à retourner (en Bolivie) pour apaiser la situation», a-t-il dit lors d'une conférence de presse. «Nous reviendrons tôt ou tard», a-t-il assuré, appelant à un «dialogue national» afin de résoudre la crise qui agite son pays.

«Nous reviendrons tôt ou tard», affirme Evo Morales https://t.co/Zq0iqCDr6e — PraSaber (@PraSaber3) November 13, 2019

Il a par ailleurs réfuté la légitimité de la sénatrice Jeanine Añez, à l'image des cultivateurs de coca du Chaparé, le fief de l'ex-président, qui ont appelé à la «mobilisation nationale». Il a également condamné ce qu'il a nommé «la reconnaissance» de Jeanine Añez par le président américain Donald Trump.

La Maison Blanche n'a à ce jour pas formellement reconnu le gouvernement par intérim de La Paz. Un haut responsable du département d'Etat Michael G. Kozak, s'est contenté de tweeter mardi que les États-Unis «espèrent travailler» avec Jeanine Añez «ainsi qu'avec les autres autorités civiles du pays».

Nouveau gouvernement

Parallèlement, la nouvelle présidente prépare la composition de son gouvernement, qui devrait être réduit au strict minimum, selon un de ses porte-parole. Cela concerne «les fonctions, les postes les plus importants qui sont: la Défense, l'Intérieur et des Finances», qui «ne peuvent pas cesser de fonctionner», a déclaré à la presse le sénateur de droit Arturo Murillo. Jeanine Añez devrait le dévoiler d'ici mercredi soir, a-t-il précisé.

Quasiment inconnue, cette avocate de 52 ans, critique de l'ex-président socialiste, a pris ses fonctions mardi, Bible en main et ceinte de l'écharpe présidentielle, à la faveur d'une vacance de pouvoir provoquée par les démissions successives d'Evo Morales et de ses successeurs constitutionnels.

En Bolivie Jeanine Añez s'autoproclame présidente. Elle vient au parlement avec une immense bible et annonce "le retour de la bible au pouvoir". Évidemment selon toutes les autorités internationales ce sont eux les "raisonnables" et @evoelpueblo le dictateur ... pic.twitter.com/rBIXOjpNTF — Thibault Froehlich (@ThibaultFroehli) November 13, 2019

Outre la formation du gouvernement, l'autre priorité de la cheffe de l'Etat par intérim est de nommer une nouvelle autorité électorale en vue de convoquer de nouvelles élections. En prenant ses fonctions, Jeanine Añez avait fixé comme limite la date du 22 janvier. Avant la crise, c'est à cette date que la prise de fonctions du prochain chef de l'Etat devait intervenir.

Fermer le Parlement ?

Autre piste à l'étude pour la nouvelle équipe à la tête du pays: la fermeture du Parlement pour contourner le Mouvement vers le socialisme (MAS) d'Evo Morales, majoritaire, afin de gouverner par décrets présidentiels, selon une source proche du dossier.

Une option diversement appréciée par les analystes, certains, comme l'avocat Carlos Borth, y voyant une décision «absolument inconstitutionnelle».

Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro, fidèle allié d'Evo Morales, a rejeté mercredi la «parodie» de proclamation de Jeanine Añez. Une vague de protestation contre la réélection contestée d'Evo Morales pour un quatrième mandat lors du scrutin du 20 octobre a fait en trois semaines sept morts et plus de 380 blessés. (ats/nxp)