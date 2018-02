Mort de l'influent évangéliste Billy Graham

L'influent prédicateur évangéliste américain Billy Graham est décédé à 99 ans, a annoncé mercredi sa famille à plusieurs médias étasunien. Il a été l'interlocuteur incontournable des présidents des Etats-Unis pendant plusieurs décennies.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man.