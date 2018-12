Mort en détention d'un enfant arrêté à la frontière

Un petit garçon de huit ans venu du Guatemala est mort dans la nuit de lundi à mardi, annonce le service fédéral des douanes et de protection des frontières (CPB). Il avait été appréhendé en compagnie de son père par des agents des douanes américaines.

C'est la deuxième fois depuis le début du mois qu'un enfant de migrant meurt après avoir été arrêté à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. D'après le CPB, l'enfant et son père ont été interpellés lundi.

Un agent de la police des frontières a remarqué que le petit Guatémaltèque présentait les symptômes d'une maladie. Il a été transporté avec son père vers un hôpital de la ville d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, où les médecins qui l'ont examiné ont diagnostiqué une fièvre ordinaire avant de le laisser partir.

Dans la soirée, le petit garçon a été pris de vomissements et ramené à l'hôpital, où son décès a été constaté peu après minuit, poursuit le CPB.

«Le coeur brisé»

Le sénateur démocrate du Nouveau-Mexique, Martin Heinrich, a dit sur Twitter avoir «le coeur brisé». «L'administration Trump doit rendre des comptes pour la mort de cet enfant et pour toutes les vies qu'elle a mises en danger avec son chaos volontaire et son mépris de la vie humaine», a-t-il ajouté.

Heartbroken and sickened by this news. I am urgently demanding more details, but the Trump administration must be held accountable for this child’s death and all the lives they have put in danger with their intentional chaos and disregard for human life. https://t.co/kx3RtPAlLJ — Martin Heinrich (@MartinHeinrich) December 25, 2018

«Une histoire si épouvantable à entendre le jour de Noël», a également déploré sur Twitter Marc Veasy, élu démocrate du Texas à la Chambre basse du Congrès.

Another child dies under this Administration’s watch. Such a devastating story to hear on Christmas Day. My heart is with the family of this little boy who lost their son. https://t.co/6i5eiyGTad — Rep. Marc Veasey (@RepVeasey) December 25, 2018

«La cause officielle de la mort de l'enfant n'est pas connue», a précisé le CBP, assurant qu'un «examen indépendant et approfondi des circonstances» du décès serait fait. Les autorités ont également précisé que le gouvernement du Guatemala avait été prévenu et qu'il se rapprochait en ce moment «du père et de tout membre de la famille au Guatemala».

Le 8 décembre, une petite Guatémaltèque de sept ans est morte dans des circonstances similaires dans un hôpital d'El Paso. Son cercueil a été acheminé lundi dans le village de sa famille.

Sa mort a suscité une onde de choc aux Etats-Unis une fois l'information rendue publique alors que des milliers d'enfants migrants sont actuellement détenus dans des structures surpeuplées. L'administration Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille. (ats/nxp)