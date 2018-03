Moscou accuse Londres de pousser l'UE à la confrontation

La Russie a accusé vendredi le Royaume-Uni de pousser ses alliés européens à la confrontation avec les Russes, après la décision de l'UE de rappeler son ambassadeur à Moscou en signe de soutien à Londres dans l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion russe.

L'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars, à Salisbury en Grande-Bretagne, a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et Londres et détérioré des relations déjà tendues, après que la Première ministre britannique Theresa May ait affirmé que la Russie était «très probablement» derrière l'attaque.

Réunis jeudi à Bruxelles pour un sommet, les dirigeants de l'Union européenne sont tombés d'accord «pour considérer, avec le gouvernement britannique, que la Russie est très probablement derrière l'attaque de Salisbury et qu'il n'y a pas d'autre explication possible», a annoncé jeudi soir le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.