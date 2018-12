Moscou déploie des avions de chasse en Crimée

Crimée Les tensions entre Kiev et Moscou se poursuivent suite à la détention de marins ukrainiens par les Russes. Au risque de l'annulation du rendez-vous Poutine-Trump. Plus...

Ukraine De nouveaux missiles sol-air S-400 vont être installés très prochainement en Crimée, dans un contexte d’épreuve de force entre la Russie et l'Ukraine. Plus...

Crimée Alors que les tensions se sont ravivées entre la Russie et l'Ukraine, le président Petro Porochenko a pris une mesure importante, mercredi. Plus...

Kiev Les citoyens de la Fédération de Russie de sexe masculin et âgés de 16 à 60 ans ne sont plus admis sur le territoire ukrainien. Plus...