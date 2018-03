Moscou responsable «très probablement», dit l'UE

Réunis à Bruxelles, les dirigeants de l'UE ont apporté jeudi soir un soutien unanime à la Grande-Bretagne après l'empoisonnement de l'agent double russe Sergueï Skripal le 4 mars à Salisbury. Ils considèrent que la Russie est «très probablement» derrière cet assassinat.

«C'est la seule explication plausible», a écrit jeudi soir le président du Conseil européen Donald Tusk sur son compte Twitter. «Il n'y a pas d'autres explications possibles», a-t-il ajouté.

