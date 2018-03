Moscou va aussi expulser 23 diplomates

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé samedi l'expulsion imminente de 23 diplomates britanniques. Une décision prise en réponse à une mesure similaire annoncée par Londres après l'empoisonnement en Grande-Bretagne d'un ancien espion russe.

«Vingt-trois membres du personnel diplomatique de l'ambassade britannique à Moscou sont déclarées persona non grata et vont être expulsées dans la semaine», a annoncé le ministère. Il avait convoqué l'ambassadeur britannique Laurie Bristow, qui a dit que le Royaume-Uni ferait toujours tout ce qui est «nécessaire» pour défendre les intérêts du pays.

Londres a annoncé dans la foulée que le Conseil national de sécurité se réunira en début de semaine prochaine pour déterminer la marche à suivre. «Notre priorité est de nous occuper de notre personnel en Russie et d'aider ceux qui vont retourner au Royaume-Uni», dit un communiqué du Foreign office. «Il incombe toujours à l'Etat russe de répondre de ses actes et de se conformer à ses obligations internationales».

Russia: British ambassador summoned to Moscow's Foreign Ministry



