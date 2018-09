Mueller propose à Trump de lui répondre par écrit

Le procureur spécial Robert Mueller acceptera des réponses écrites du président américain Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur le rôle de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Il décidera ensuite de la marche à suivre.

Le procureur spécial et son équipe n'excluent pas une audition en personne avec M. Trump, suivant les réponses écrites reçues, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. La proposition a été formulée dans une lettre que les avocats du président ont reçue vendredi.

Les avocats de Donald Trump et les équipes du procureur Mueller négocient depuis des mois sur la manière dont le président américain va être auditionner dans le cadre de l'enquête.

Robert Mueller et son équipe enquêtent sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe de campagne Trump et des responsables russes. Le président américain nie ces accusations et qualifie cette enquête de «chasse aux sorcières».

Lors d'un entretien accordé à Reuters à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré être inquiet que toute déclaration qu'il pourrait effectuer sous serment lors d'une éventuelle audition par le procureur Mueller. (ats/nxp)