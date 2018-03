Mystérieuse ruée sur les cravaches de Decathlon

L'équitation, nouveau sport à la mode ? Un internaute médusé s'est posé cette question récemment sur Twitter: «les gens qui achètent des cravaches chez Decathlon alors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit!»

Quelques minutes minutes plus tard, il a obtenu une réponse du community manager de l'enseigne: «Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de «50 nuances plus sombres». Et c'est même pas une vanne.»

Les gens qui achètent des cravaches chez @Decathlon alors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit. — legrugru (@legrugru) 26 mars 2018

Il faut dire qu'Anastasia Steele et son amoureux Christian Grey agitent beaucoup leur cravache dans le deuxième volet de «Fifty Shades» sorti en février 2017.

(aec/nxp)