Neuf morts en Turquie après un séisme

Un séisme de magnitude 5,7 survenu dimanche à la frontière entre l'Iran et la Turquie a tué côté turc neuf personnes, dont quatre enfants. Il a aussi fait plusieurs dizaines de blessés des deux côtés de la frontière, ont annoncé les autorités des deux pays.

Le séisme a frappé à 05h23 et son épicentre était localisé près du village de Habash-e Olya dans le nord-ouest de l'Iran, à moins de dix kilomètres de la frontière avec la Turquie, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis. Sa magnitude était de 5,7 sur l'échelle de magnitude du moment utilisée par l'USGS.

At least 7 people killed including 3 children, dozens injured after an earthquake magnitude 5.7 jolts eastern part of #Turkey, Earthquake centered in northwestern Iran were also felt in Turkey's #Van province. Turk Interior minister said pic.twitter.com/bTuEQMSCN3