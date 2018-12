New York prêt à légaliser la marijuana récréative

Le gouverneur de New York a appelé lundi à légaliser la marijuana à usage récréatif dans son Etat, une mesure qui viendrait amplifier un mouvement de légalisation en marche aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

«Légalisons la marijuana à des fins récréatives pour les adultes une fois pour toutes», a lancé lundi Andrew Cuomo, réélu en novembre gouverneur de cet Etat d'environ 20 millions d'habitants, lors d'un discours sur ses priorités législatives pour 2019.

Cette annonce marque une évolution de la position du gouverneur démocrate, qui se veut un modèle de progressisme face à l'administration du républicain Donald Trump. Lors de la campagne pour sa réélection cet automne, pendant laquelle il avait été concurrencé par l'actrice très à gauche Cynthia Nixon qui prônait cette légalisation, il s'était dit ouvert à cette possibilité après s'y être longtemps opposé.

Lundi, il a repris les arguments en faveur de la dépénalisation avancés par l'actrice, qui faisait valoir que les seules personnes encore arrêtées pour fumer un joint à New York étaient les personnes issues de minorités ethniques. «Le fait est que nous avons deux systèmes de justice pénale: un pour les riches et les gens aisés, et un autre pour les autres», qui «depuis trop longtemps cible les Noirs et les minorités», a expliqué lundi M. Cuomo. Si l'Etat de New York --qui inclut la ville de New York, première métropole américaine avec quelque 8,5 millions d'habitants-- légalisait la marijuana à usage récréatif en 2019, cela viendrait conforter la tendance en cours aux Etats-Unis comme dans d'autres pays, notamment le Canada, pays frontalier de l'Etat de New York qui a légalisé le cannabis récréatif en octobre. Depuis que le Colorado a légalisé le cannabis récréatif en 2014, neuf autres Etats américains et la capitale fédérale Washington lui ont emboîté le pas même si les décrets d'application tardent parfois, reportant l'ouverture effective d'un marché qui s'accompagne d'une régulation complexe. En novembre, le Massachusetts a été le premier Etat de la côte Est à ouvrir des magasins de cannabis accessibles aux personnes de 21 ans et plus. Et le parlement du New Jersey, Etat voisin de New York, est aussi bien parti pour voter en faveur de la légalisation en 2019. Ce mouvement de légalisation intervient alors même que le gouvernement fédéral, qui considère toujours le cannabis comme une drogue dangereuse, menace ces Etats d'un retour de bâton. L'administration Trump est ainsi revenue en janvier sur le principe de l'ère Obama selon lequel l'Etat fédéral ne contestait pas les votes locaux favorables à l'usage récréatif.