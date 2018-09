Nikki Haley, mégaphone en main, exhorte Maduro à partir

Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, au rang de ministre au sein de l'administration de Donald Trump, s'est jointe jeudi à une manifestation d'opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro, n'hésitant pas à prendre un mégaphone pour réclamer son départ.

«Nous allons nous battre pour le Venezuela et nous allons continuer jusqu'à ce que Maduro parte!», a crié la diplomate au lendemain d'une proposition du président vénézuélien de rencontrer Donald Trump. «Nous avons besoin que vos voix portent et je vous le dis aussi, la voix des Etats-Unis sera forte», a-t-elle ajouté.

Thank you @nikkihaley venezuelans are grateful for USA support.



The Narco State have to end, socialism doesn´t have space in Our Hemisphere.pic.twitter.com/MWakyTLpGa