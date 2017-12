Noël: le pape dénonce l'expulsion des migrants

Le pape François a dénoncé dimanche le drame des migrants dans son homélie de la veillée de Noël en la basilique Saint-Pierre à Rome, évoquant le sort de Marie et Joseph. Le 24 décembre a été plus morose que d'habitude à Béthléem en raison de la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël.

L'Argentin Jorge Bergoglio, lui même petit-fils de migrants italiens, a fait du sort des réfugiés l'un des thèmes fondamentaux de son pontificat entamé voici près de cinq ans. Le pape a affirmé depuis Rome que les migrants étaient souvent «expulsés de leurs terres» par des dirigeants prêts à «verser du sang innocent».

«Dans les pas de Joseph et de Marie se cachent de nombreux pas. Nous voyons les traces de familles entières qui, aujourd'hui, se voient obligées de partir», a souligné le Saint-Père devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés en la basilique Saint-Pierre.

«Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s'en aller mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre», a-t-il poursuivi. Le souverain pontife s'exprimait sous le baldaquin dessiné par le Bernin, où seul le pape est autorisé à célébrer la messe.

Question de survie

«Dans beaucoup de cas, ce départ est chargé d'espérance, chargé d'avenir; dans beaucoup d'autres, ce départ a un seul nom: la survie», a encore lancé François. Le roi Hérode avait fait rechercher Jésus pour le mettre à mort, dans la tradition chrétienne. Selon le pape, «Noël est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité». «Personne ne doit sentir qu'il n'a pas sa place sur cette Terre», a-t-il plaidé en prônant «une nouvelle créativité sociale».

«L'enfant Jésus est né dans une étable à Bethléem, »une terre où il n'y avait pas de place« pour ses parents en fuite, a-t-il dit, avant d'ajouter que Dieu donne à tous «un document de citoyenneté».

Le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, qui vient de fêter ses 81 ans, adressera son 5e message de Noël »Urbi et orbi« (»à la ville et au monde«) lundi devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre.

Morosité à Béthléem

La veillée de Noël a été plutôt morose cette année sur la place de la Mangeoire, à côté de la basilique de la Nativité, à Béthléem. La reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël a particulièrement assombri le climat.

Quelques centaines de Palestiniens et de touristes ont bravé un vent froid près de l'église construite sur le site où, selon la tradition, Marie donna naissance à Jésus, pour regarder une parade de scouts palestiniens aux sons de la cornemuse et des tambours. Depuis la montée des tensions liée à la décision américaine, »c'est triste«, »les gens sortent peu«, a déclaré à l'AFP Nahil Banoura, un Palestinien de confession chrétienne originaire de Beit Sahour.

Afin de faciliter les mouvements et l'accès des touristes et des visiteurs, la police israélienne avait indiqué dans la journée que des unités supplémentaires avaient été déployées à Jérusalem et aux points de passage pour accéder à Bethléem.

Abbas et Erdogan dénoncent

Dans un communiqué, le président palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau dénoncé la décision américaine, appelant« les chrétiens du monde à écouter les voix des chrétiens de Terre sainte qui rejettent catégoriquement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël».

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Khartoum, lors d'une visite dimanche au Soudan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué qu'il s'était entretenu avec le pape François au sujet de Jérusalem. »Ce n'est pas qu'une affaire concernant les musulmans, mais aussi les chrétiens et l'humanité entière", a-t-il dit. M. Erdogan a souligné qu'il fallait oeuvrer à de nouvelles démarches après les votes au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU. (afp/nxp)