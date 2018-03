Noir tué par la police: funérailles sous tension

Des centaines de personnes ont assisté jeudi aux obsèques sous tension et chargées d'émotions de Stephon Clark, un jeune Noir tué par des policiers dans son jardin à Sacramento, en Californie, érigé en nouveau symbole des brutalités policières aux Etats-Unis.

«Ils tuent de jeunes Noirs à travers le pays», a accusé le révérend Al Sharpton, figure historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, lors du service oecuménique.

«Nous sommes ici pour dire que nous allons lutter avec Stephon Clark et les membres de sa famille», a-t-il proclamé devant les proches du jeune homme de 22 ans, abattu le 18 mars dans son jardin des quartiers pauvres du sud de Sacramento, par des agents qui le croyaient armé. En réalité, il tenait à la main un simple iPhone.

Chants gospel

Les policiers, dont un est Noir, ont été suspendus. Mais cette énième bavure contre un Noir a enragé la communauté afro-américaine, qui multiplie depuis lors des manifestations dans la paisible capitale californienne.

A son arrivée aux obsèques, le frère bouleversé de la victime, Sevante Clark, s'est jeté sur le cercueil fermé, avant de prendre à plusieurs reprises le micro, de lever le poing en signe de protestation et d'appeler l'assistance à crier le nom de Stephon Clark.

Tenant dans ses bras ce jeune homme, Al Sharpton a également appelé l'assistance à reprendre son nom. Des proches ont entamé des chants gospel. «Nous allons pousser Donald Trump et le monde entier à régler le problème des mauvaises conduites policières», a-t-il proclamé sous les acclamations de certains membres du public, en réponse à la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, qui a qualifié ces faits «terribles» de sujet «local».

«Meurtriers»

A ses côtés, un imam, un rabbin, et des représentants d'autres confessions ont pris la parole à tour de rôle, ainsi que plusieurs proches du jeune homme, qui l'ont décrit comme le père aimant de ses deux enfants, et dévoué à sa fiancée, Salena Manni. La famille avait déjà perdu un frère de Stephon dans une fusillade en 2006.

«Nous en avons assez de voir les nôtres mourir», a martelé l'imam, Zaid Shakir, avant de lancer, à propos des violences policières par balle: «C'est un problème systémique (...) c'est un problème uniquement américain». Puis d'énumérer une longue liste d'autres victimes noires de bavures.

La vidéo de la mort de Stephon Clark, filmée par les caméras que portent les policiers, a particulièrement choqué. Les deux agents de la Sacramento Police Department (SPD) lui ont tiré dessus à 20 reprises, avant de lui intimer de montrer ses mains.

Sacramento police fatally shot unarmed man Stephon Clark in his grandparents' backyard.



Body camera footage and aerial views show the incident unfold. https://t.co/hMw4nZUifJ (via @CBSNews) pic.twitter.com/pw9CaORNhl