«Nombre de Bhoutanais regrettent la monarchie absolue»

Pour la troisième fois en dix ans, depuis le passage du pays de la monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, les habitants du Bhoutan se sont rendus aux urnes, ce jeudi, pour élire leur parlement. «L’issue du scrutin est sans grands enjeux tant le véritable chef de l’État reste le roi. Les Bhoutanais lui sont très attachés, car il est la figure qui protège le pays, et beaucoup regrettent d’ailleurs la monarchie absolue», explique Françoise Pommaret, anthropologue, directrice de recherche au CNRS à Paris, qui vit depuis trente-cinq ans au Bhoutan. Elle est l’une des rares spécialistes de ce petit pays himalayen, enclavé entre l’Inde et la Chine, dont on parle si rarement. «Le parti au pouvoir a perdu au premier tour, il en restait deux, au coude-à-coude. Les élections ici se jouent sur les personnalités, tant les programmes sont identiques. Ils sont dictés par les plans quinquennaux de développement du pays», poursuit Françoise Pommaret.

Jeunes au chômage

Peu d’enjeux donc pour ces élections législatives, mais cela ne veut pas dire que les Bhoutanais vivent dans le meilleur des mondes, selon l’image d’Épinal que l’on a souvent de ce royaume de 800'000 habitants à l’étranger. «Le Bhoutan construit une politique alternative de développement, basée sur l’indice du bonheur national brut, c’est quelque chose de très sérieux. Mais cela ne veut pas dire que les Bhoutanais sont béatement heureux. Ils ont aussi leur lot de problèmes», souligne Françoise Pommaret.

«Dans une société qui vit essentiellement de l’agriculture, le taux de chômage des jeunes inquiète, explique-t-elle. Aujourd’hui bien formés, les jeunes ne veulent plus travailler aux champs. Mais l’administration ne peut pas tous les absorber. Un jeune sur dix est sans emploi, alors que le taux global de chômage est à 2,5%.».

L’indice du bonheur national brut repose sur quatre variables, dont l’une est la sauvegarde de l’environnement et la promotion du développement durable. Or le Bhoutan vit un paradoxe: avec un territoire recouvert à 72% de forêts, il est le seul pays à afficher un bilan carbone négatif, mais il est en même temps durement impacté par le réchauffement climatique. «La fonte des glaciers, la modification de la pluviométrie, la hausse des températures, tout cela a un impact, notamment sur l’agriculture, et donc sur la qualité de vie des populations», note l’anthropologue. Des soucis élémentaires, comme l’accès à l’eau et à l’électricité, la construction d’écoles et de routes, ainsi la cohabitation avec les animaux sauvages qui ravagent les récoltes, sont encore le lot de nombreux Bhoutanais, souligne l’experte, qui relève au passage «l’excellent travail de la Coopération suisse, présente depuis des années au Bhoutan».

Influences rivales

Le pays est fortement endetté, car économiquement très dépendant de l’Inde. Il l’est aussi politiquement, et sa situation géographique, en voisin également de la Chine, n’est pas toujours aisée. En été 2017, les montagnes bhoutanaises avaient servi de terrain d’affrontement entre soldats chinois et soldats indiens à cause d’une route militaire que Pékin voulait construire. Au grand dam de l’Inde, la Chine cherche à étendre son influence au Bhoutan, s’appuyant sur sa disposition à y investir et sur l’exportation de ses produits. La Chine est d’ailleurs devenue le troisième fournisseur du Bhoutan, tandis que les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à visiter le pays, malgré la politique de prix dissuasive du royaume. (24 heures)