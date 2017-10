Non, May n'est pas «abattue», affirme Juncker

«J'ai vu Mme May lundi soir (16 octobre, NDLR) pour un dîner -dont la presse rapporte d'ailleurs des propos qui n'ont pas été échangés, mais c'est toujours comme ça», a-t-il dit dans une intervention devant des étudiants de l'Institut d'études politiques de Strasbourg.

«C'était une bonne réunion. Elle n'était ni fatiguée, ni abattue. Elle a fait son truc, moi aussi le mien», a-t-il ajouté.

D'après le quotidien allemand «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Mme May a demandé à M. Juncker son aide dans les négociations, insistant sur l'immense risque politique qu'elle avait pris chez elle en rejetant l'idée d'un Brexit «dur» et en demandant une période de transition de deux ans après le départ du Royaume-Uni de l'UE prévu pour le 29 mars 2019.

Cet article sans sources précise que Mme May est apparue «torturée», «craintive» et «découragée» pendant ce dîner avec M. Juncker, juste avant un sommet européen au cours duquel les chefs d'Etat ou de gouvernement de l'UE lui ont accordé une petite victoire en acceptant d'enclencher les préparatifs en vue de la prochaine étape des négociations avec le Royaume-Uni.

Le journal allemand ajoute que M. Juncker a ensuite dit à ses collègues que Mme May avait l'air abattue par les luttes à l'intérieur de son Parti conservateur et semblait ne pas avoir dormi de la nuit, avec des «cernes» sous les yeux.

Dans un tweet lundi matin, le chef de cabinet allemand de M. Juncker, Martin Selmayr, qui a lui aussi assisté au dîner, avait déjà fermement démenti le contenu de cet article. «Je démens que 1/nous ayons divulgué cela 2/Juncker ait jamais dit ça 3/nous soyons punitifs sur le Brexit», a-t-il écrit, estimant que cet article constituait «une tentative pour saper l'unité de l'UE».

I deny that 1/we leaked this; 2/Juncker ever said this; 3/we are punitive on Brexit. It's an attempt 2 frame EU side & 2 undermine talks. https://t.co/pGhCxExpHu