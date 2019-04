Notre-Dame est «quasi sauvée»

Notre-Dame de Paris est «quasi sauvée» malgré quelques «points sensibles» sur la voûte, a indiqué samedi soir le ministre français de la Culture Franck Riester lors d'un concert en hommage à la cathédrale, cinq jours après l'incendie.

«Notre-Dame aujourd'hui est quasi sauvée puisque tous les points sensibles qui restaient -- le pignon nord, le pignon occidental, entre les deux beffrois de façade, le beffroi sud qui menaçait --, tous ces points là ont été sécurisés, stabilisés, et c'est une formidable nouvelle», a expliqué M. Riester.

«Reste la voûte. Il y a quelques points encore sensibles sur la voûte et donc les équipes du ministère de la Culture, les entreprises, sont à l'oeuvre pour retirer les gravats qui sont encore sur la voûte et la bâcher progressivement. Et à partir de là, on pourra dire que Notre-Dame de Paris est sauvée», a-t-il ajouté dans la cour des Invalides, dans le centre de Paris, qui accueillait un grand concert, au cours duquel des dizaines d'artistes se sont succédé sur scène.

???????? Une soirée exceptionnelle à partir de 21h sur @France2tv !

« Notre-Dame, le grand concert » depuis la cour des Invalides.@bernstephane et #MarieSophieLacarrau sont en place#ConcertNotreDame #France2 pic.twitter.com/ym1NolBAnq — J-Baptiste Marteau (@jbmarteau) 20 avril 2019

«Il y a 300'000 personnes qui spontanément ont fait des dons même modestes, un euro, deux euros, cinq euros: au total ça fait près de 20 millions qui viennent de gens qui ont fait des dons assez modestes», s'est félicité l'animateur de radio-télévision Stéphane Bern, citant des chiffres de la Fondation du Patrimoine. «Notre-Dame est un sanctuaire religieux, mais elle nous touche aussi parce que c'est un chef d'oeuvre d'architecture gothique, un joyau de notre patrimoine, c'est un livre de notre histoire», a-t-il ajouté.

Des dizaines d'artistes se sont succédé sur scène pendant la soirée, dont Mireille Mathieu, les petits chanteurs à la Croix de bois, le violoncelliste Gauthier Capuçon et le pianiste chinois Lang Lang.

La ministre des Armées Florence Parly a transmis un message depuis le porte-avions Charles-de-Gaulle: une vidéo où on pouvait voir, depuis le ciel, les marins former sur le pont du porte-avion le dessin de la façade de la cathédrale et le mot «Paris» en bleu-blanc-rouge.

[Esprit d’équipage] Alors qu’ils sont déployés en océan Indien dans la cadre de la mission #Clemenceau, les marins du porte-avions Charles de Gaulle témoignent leur solidarité à @Paris, leur ville marraine. #NotreDameDeParis pic.twitter.com/0kggHHb8Pv — Marine nationale (@MarineNationale) 20 avril 2019

(afp/nxp)