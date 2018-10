Nous avons désormais de l'air pur, affirme Trump

Le président américain Donald Trump s'est posé lundi en véritable «défenseur de l'environnement». Il a cependant affirmé, au mépris du consensus scientifique, qu'il ne pouvait dire si les activités humaines étaient à l'origine du changement climatique en cours.

«Je veux de l'eau absolument pure. Je veux l'air le plus pur qui soit, ce que d'ailleurs nous avons désormais. Cela s'est amélioré depuis l'an dernier», a-t-il déclaré, sans préciser sur quelles données il appuyait ses affirmations.

«Je suis un véritable défenseur de l'environnement. Beaucoup de gens sourient lorsqu'ils entendent cela», a-t-il ajouté, à l'occasion d'une visite dans l'Etat de Géorgie, après le passage de l'ouragan Michael. «Je veux avoir l'air le plus pur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons contraindre toutes les entreprises à mettre la clé sous la porte», a-t-il encore lancé.

