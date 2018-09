«Nous avons fait face aux gardes-côtes libyens»

Près d’une semaine après avoir été secourus en mer, 58 migrants étaient encore bloqués jeudi au large de Malte, à bord de l’«Aquarius». Les autorités maltaises ont annoncé mardi que les rescapés n’accosteraient pas sur les côtes de l’île mais seraient transférés sur un autre bateau avant d’être répartis entre quatre pays prêts à les accueillir, soit l’Allemagne, le Portugal, la France et l’Espagne. Contactée par téléphone, Kiri Santer, une jeune Lausannoise engagée auprès de l’ONG SOS Méditerranée, témoigne de la situation sur le navire de sauvetage.

«Le bateau fait face à des vagues de deux à trois mètres. Il n’est pas possible de transférer qui que ce soit dans un autre bateau dans de telles conditions.» À bord depuis la fin du mois d’août, la jeune femme a vécu le sauvetage effectué par l’«Aquarius» dans la nuit de vendredi à samedi, opération qui a encore une fois divisé les États européens quant à l’accueil des rescapés. «Ça a été très long et compliqué. Nous nous sommes retrouvés dans un face-à-face avec les gardes-côtes libyens, qui nous criaient de quitter les eaux internationales dans lesquelles ils patrouillent.»

Les migrants, parmi lesquels 16 enfants et une femme enceinte, attendent depuis plusieurs jours dans les conditions spartiates qu’offre l’«Aquarius»: «Ils dorment par terre, les hommes dehors, sur le pont, et les femmes et les enfants à l’intérieur. Nous avons installé des douches, mais cela reste rudimentaire, et ils gardent aussi le trauma de ce sauvetage difficile.» La jeune femme confirme que les rescapés n’ont pas le même profil que les migrants d’Afrique subsaharienne que l’«Aquarius» a l’habitude de secourir. «Ce sont des familles libyennes de la classe moyenne, qui fuient les conflits dans leur pays. Cela nous renforce dans notre position, qui est de dire qu’il n’est pas possible d’y ramener des gens.»

Sur le bateau, la jeune femme est chargée de documenter en détail toutes les opérations de sauvetage effectuées par SOS Méditerranée. «C’est un poste qui a été créé tout récemment pour répondre aux accusations qui sont portées contre l’«Aquarius». Nous devons pouvoir prouver à tout moment que nous respectons le droit maritime et international.» Doctorante à l’Université de Berne, Kiri Santer s’était jusque-là engagée depuis la Suisse pour Watch the Med-Alarm Phone, une organisation qui tient une permanence téléphonique pour recueillir les appels de détresse venus de Méditerranée. «Je suis les questions de migration depuis longtemps, mais être à bord de l’«Aquarius» est une expérience indescriptible. Il y a un manque de coordination absurde dans les opérations de sauvetage. Nous nous sentons souvent impuissants et ballottés dans un tourbillon politique.»

Trou noir

Selon elle, l’«Aquarius» s’est ainsi souvent déplacé sur les lieux d’un naufrage pour découvrir qu’une opération de sauvetage avait déjà eu lieu. «On nous garde dans un trou noir d’informations qui nous empêche de réaliser certains sauvetages, alors que nous avons des équipes qualifiées et que nous pouvons amener les gens en lieu sûr. Nous remarquons la montée en puissance des gardes-côtes libyens, mais lorsqu’ils interviennent, les rescapés sont ramenés en Libye.»

Le Panama a annoncé sa décision de retirer son pavillon à l’«Aquarius», qui se prépare à le perdre dans le premier port où il accostera. C’est la raison pour laquelle il ne débarquera pas ses passagers à Malte, mais en haute mer: «Rester bloqués à Malte sera très compliqué au niveau logistique, comparativement à Marseille, où SOS Méditerranée a ses bureaux.» Pour poursuivre ses opérations en Méditerranée, l’«Aquarius» devra trouver un autre pavillon. Des appels ont été lancés par des parlementaires suisses pour lui accorder un pavillon helvétique. Pour l’heure, selon Kiri Santer, aucune solution n’a été trouvée à ce sujet. (24 heures)