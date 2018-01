«Nous avons ressenti une secousse assez forte»

Un séisme de magnitude 7,3 a frappé tôt dimanche matin la côte pacifique sud du Pérou. Au moins deux personnes ont perdu la vie et quelque 65 autres ont été blessées dans l'effondrement d'une mine. La secousse a été ressentie jusque dans la capitale Lima.

«Il y a deux morts dans la région d'Arequipa et 65 blessés ont été signalés jusqu'à présent», a déclaré à la presse le général Jorge Chavez, directeur de l'Institut national de la Défense civile. Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski s'est rendu sur les lieux du séisme pour survoler la zone sinistrée. Il a expliqué que les deux personnes tuées avaient été ensevelies sous les décombres de leur maison en terre séchée. «Ils sont morts parce qu'ils vivaient dans des maisons en terre séchée qui se sont effondrées. Il n'est pas possible de vivre dans une maison en terre séchée», s'est-il indigné.

Prelim M7.3 earthquake near the coast of southern Peru Jan-14 09:18 UTC, updates https://t.co/akiSg41Zo4