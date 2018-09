«Nous avons tous été touchés par cette tragédie»

La dangerosité du pont Morandi était connue depuis 1981

À un mois de l’effondrement du pont de Gênes, les enquêteurs ont acquis la certitude que ce sont les tirants du pilier 9, dont les câbles d’acier étaient détériorés, qui ont cédé le 14 août dernier. Ce n’est pas une surprise. Dès 1981, l’ingénieur Riccardo Morandi, qui avait projeté l’ouvrage d’art inauguré en 1967, avait tiré la sonnette d’alarme. «La structure a subi une détérioration plus rapide que prévu qui met à risque sa stabilité et sa sécurité. Les tirants du pilier 9 présentent des lésions transversales.» Une mise en garde ignorée… pendant trente-sept ans.



L’enquête se concentre donc sur les négligences de ceux qui devaient assurer la maintenance du pont et contrôler sa sécurité. Jusqu’en 1999, les autoroutes italiennes sont publiques, et c’est l’état qui est responsable du pont. Aucuns travaux ne sont exécutés sur le pilier 9.



Les autoroutes sont privatisées en 1999 et la famille Benetton prend le contrôle du groupe Autoroutes pour l’Italie en 2002. Le trafic a plus que doublé depuis les années 70 et les expertises alarmantes sur le délabrement du pont Morandi se multiplient. Il faut pourtant attendre 2015 pour que le groupe privé diligente une analyse profonde. Mais ce n’est que deux ans plus tard qu’il décide de consacrer 25 millions à la consolidation du pilier 9. Nous sommes en septembre 2017. Les techniciens demandent la pose immédiate de senseurs sur le pont pour en contrôler les déformations. En vain.



Et le temps s’arrête à nouveau. Le Ministère des transports met en effet huit mois pour délivrer le décret d’autorisation d’ouverture des travaux. Le document n’arrive que le 11 juin dernier. Huit mois de retard qui auraient permis d’éviter le drame. L’ouverture du chantier était programmée pour le 1er octobre, mais le pont Morandi s’est écroulé le 14 août.



Pour le gouvernement, le seul coupable de la tragédie est le groupe Autoroutes pour l’Italie et la famille Benetton, qui encaissé des milliards de dividendes sans se soucier de la sécurité. Il exige que le gestionnaire privé paie la reconstruction et que la concession lui soit retirée.



Mais les premiers résultats de l’enquête élargissent les responsabilités. Les magistrats ont mis en examen onze responsables du groupe privé et neuf fonctionnaires du Ministère des transports. L’État n’a pas fait les contrôles nécessaires.



La bataille entre l’État et Autoroutes pour l’Italie se jouera devant les tribunaux, retardant d’autant la reconstruction. Un affront supplémentaire pour une ville blessée dans sa chair et son économie et à la recherche de la vérité.



Dominique Dunglas, Rome