«Nous conseillons aux gens de ne pas venir à Wuhan»

Virus Aucune mesure n'a été mise en place aux aéroports genevois et zurichois pour faire face au virus qui met l'Asie en alerte maximale. L'épidémie a déjà fait 9 morts. Plus...

Etats-Unis Un trentenaire atteint du coronavirus été hospitalisé par précaution après son retour d'un voyage en Asie. Plus...

Chine De nombreux pays d'Asie ont renforcé mardi leurs contrôles face à la propagation du nouveau virus semblable au Sras. Plus...

Asie La Chine, touchée par une mystérieuse pneumonie, a recensé mardi 77 nouveaux cas. Un premier cas suspect est aussi apparu en Australie. Plus...

Chine Le mystérieux virus qui sévit en Chine a fait un troisième mort et des dizaines de nouveaux cas. L'inquiétude grandit et le président chinois réagit. Plus...