«Nous n’avons pas eu d’élections libres en Russie depuis 18 ans»

Il a frôlé deux fois la mort. Mais cette douloureuse épreuve n’a fait que renforcer la détermination de Vladimir Kara-Murza, journaliste et opposant russe de 36 ans, connu pour ses propos virulents contre Vladimir Poutine. Son dernier empoisonnement remonte au mois de février 2017. Après une semaine de coma (contre trois en 2015) et un long séjour à l’hôpital, ce proche du leader de l’opposition Boris Nemtsov – abattu au pied du Kremlin le 27 février 2015 – a presque entièrement récupéré. «J’ai encore quelques séquelles, mais globalement, je me sens en forme», explique l’historien de formation, coordonnateur de l’organisation Russie ouverte de l’oligarque insoumis Mikhaïl Khodorkovski et président de la Fondation Boris Nemtsov. Invité en ce début de semaine à la 10e édition du Geneva Summit pour les droits de l’homme et la démocratie qui lui décernera ce mardi le Prix du Courage 2018, Vladimir Kara-Murza dénonce la réélection programmée de Vladimir Poutine en mars, qui s’annonce comme une mascarade électorale.

Ces deux tentatives d’assassinat ont-elles entamé votre combat pour la démocratie en Russie?

Absolument pas et je refuse de devenir paranoïaque. En revanche, ma famille a quitté le pays, elle est à l’abri à l’étranger. Je ne suis pas retourné à Moscou depuis mon dernier empoisonnement, mais je ne leur ferai certainement pas le cadeau de ne plus y aller. On sait que notre combat est risqué, certains de mes collègues ont été tués, d’autres ont été arrêtés. Selon l’ONG Memorial, il y a plus de 100 prisonniers politiques actuellement en Russie. Nous aimons notre pays et nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Rien ne nous arrêtera. Ce régime est une impasse, il mène à la stagnation et à l’isolement international.

Vladimir Poutine est-il aussi populaire que ce que l’on dit?

Si Poutine était vraiment populaire, il n’aurait pas peur de ses opposants. Il n’aurait pas besoin de réprimer les manifestations ni de verrouiller les médias. C’est un comportement qui révèle une grande faiblesse. Il ne faut pas oublier que sa popularité n’a jamais été confirmée par une élection démocratique contre de vrais adversaires. Ce n’est pas difficile de gagner une élection quand vos rivaux ont été exclus du scrutin. Ses deux challengers pour la présidentielle de 2018 étaient Boris Nemtsov et Alexeï Navalny. Le premier a été tué et le second a été déclaré inéligible suite à une obscure affaire de condamnation pour détournement de fonds. Cette décision avait pourtant été annulée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’avait jugée arbitraire.

À quand remontent les dernières élections libres?

Nous n’avons pas eu de vraies élections en Russie depuis 18 ans. Selon les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le dernier scrutin libre et démocratique remonte au mois de mars 2000. Depuis, toutes les élections ont été entachées de fraude. Le Kremlin contrôle tout, fait pression sur les électeurs et falsifie les décomptes. Les résultats sont connus d’avance. Une récente fuite a révélé que l’administration présidentielle voulait un taux de participation de 70% et le même pourcentage de voix pour Poutine. Face à cette mascarade, Navalny appelle au boycott. Notre mouvement, Russie ouverte, prône plutôt de déposer des bulletins non valides dans les urnes, de façon à ce qu’ils ne soient pas comptabilisés.

Poutine sera-t-il au pouvoir ces six prochaines années?

L’histoire moderne de notre pays nous montre que les grands changements politiques sont arrivés sans prévenir. En août 1991, le régime soviétique en place depuis 74 ans est tombé en trois jours. C’est comme ça que les choses fonctionnent en Russie. Personne n’était prêt à l’époque et de nombreuses erreurs ont été commises. Notre travail aujourd’hui est de préparer l’après-Poutine. On ne sait pas quand ni comment il quittera le pouvoir, mais c’est inévitable

La Russie sera-t-elle un jour une démocratie?

Je n’ai aucun doute. La Russie est un pays européen avec une culture très riche, le peuple est très éduqué et il n’y a aucune raison qu’une nation comme la nôtre soit soumise à un régime aussi autoritaire et corrompu. La Russie est prête pour la démocratie. Et quand je vois ces milliers de jeunes descendre dans les rues pour réclamer un État de droit, ça me donne beaucoup d’espoir.

Irez-vous à Moscou pour la marche en mémoire de Boris Nemtsov ce dimanche?

Je ne pourrai malheureusement pas y aller car je serai à Washington pour l'inauguration de la «Boris Nemtsov Plaza», une portion d’avenue située en face de l’ambassade russe. Ce sera la première commémoration officielle dans le monde en hommage à cet homme, figure centrale de l’opposition et vice-premier ministre à l’époque du président Boris Eltsine. En Russie, on ne peut rien faire, les traces de la mémoire de Nemtsov sont systématiquement balayées. Même les fleurs et les bougies laissées sur le pont où il a été tué sont enlevées chaque nuit par la police. Trois ans après sa mort, le Kremlin lutte toujours contre sa mémoire.

(24 heures)