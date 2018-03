Nouveau changement dans le cabinet Trump

Donald Trump a remplacé son ministre des Anciens combattants à la hussarde mercredi en annonçant le nom de son remplaçant, le médecin militaire de la Maison Blanche, sur Twitter. «Je suis très heureux d'annoncer que j'ai l'intention de nommer le très respecté amiral Ronny L. Jackson, docteur en médecine, comme nouveau ministre des Anciens combattants», a écrit Donald Trump.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....