Nouveau chef intérimaire du renseignement

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de désigner Joseph Maguire comme chef intérimaire des services de renseignement pour remplacer Dan Coats, qui quittera ses fonctions le 15 août.

«J'ai le plaisir de vous annoncer que l'honorable Joseph Maguire, actuel directeur du centre national du contreterrorisme, sera nommé directeur intérimaire du renseignement national à compter du 15 août», a tweeté le locataire de la Maison Blanche. «L'amiral Maguire a effectué une longue et remarquable carrière dans l'armée (...) occupant des postes de commandement à tous les niveaux», a-t-il ajouté. «Je suis sûr qu'il effectuera un excellent travail!»

....career in the military, retiring from the U.S. Navy in 2010. He commanded at every level, including the Naval Special Warfare Command. He has also served as a National Security Fellow at Harvard University. I have no doubt he will do a great job!