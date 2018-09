Nouveau mariage avec une mineure condamné

L'Unicef a condamné mercredi le mariage d'une jeune fille malaisienne de 15 ans avec un homme de près de trois fois son âge, alors que ce pays musulman est sous pression pour mettre fin à ces unions précoces.

L'adolescente, dont le nom n'a pas été rendu public, est devenue la deuxième épouse d'un homme de 44 ans en juillet grâce à l'autorisation d'un tribunal islamique dans l'Etat rural et conservateur de Kelatan, ont rapporté les médias locaux.

Mariée à 11 ans

En juin déjà, le mariage d'une fille thaïlandaise de 11 ans issue d'une famille pauvre avec un riche négociant de caoutchouc de 41 ans, également originaire de l'Etat de Kelatan, avait déclenché une vague de protestations.

En Malaisie, l'âge légal du mariage est 16 ans, mais des musulmanes plus jeunes peuvent être autorisées à se marier à condition qu'un tribunal religieux ait donné son aval.

«Il est inacceptable qu'une fois encore une enfant soit mariée à un homme plus âgé», a dénoncé Marianne Clark-Hattingh, représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'Enfance en Malaisie dans un communiqué.

Il est urgent que le gouvernement «entame un changement législatif pour interdire cette pratique», a-t-elle insisté.

It’s unacceptable that yet another child has got married to an elder man. The new Kelantan case is proof of the need to raise awareness on the impact of marriage on the child and bring legislative change to ban the practice.