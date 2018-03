Nouveau procès pour le héros du podcast Serial

Un tribunal américain a ordonné jeudi qu'Adnan Syed, condamné à la perpétuité en 2000 pour le meurtre de son ex-petite amie, soit de nouveau jugé. L'homme avait été mal défendu par son avocate à son premier procès.

Cette affaire passionne de nombreux Américains depuis la diffusion en 2014 d'une contre-enquête journalistique, en feuilleton radiophonique en ligne. Les 12 épisodes de Serial ont fait l'objet de plus de 175 millions de téléchargements, un record planétaire.

Les partisans d'Adnan Syed, 37 ans, convaincus de l'innocence qu'il n'a cessé de clamer, ont exprimé jeudi leur soulagement. «Cela fait si longtemps qu'on lutte, quelle joie de franchir ce nouvel obstacle!», a déclaré Justin Brown, l'avocat du prisonnier.

«Serial nous a aidés à faire grossir cette mobilisation en soutien d'Adnan et de notre cause, cela a vraiment nourri nos efforts et permis de continuer ce combat comme nous l'avons fait», a-t-il ajouté dans une conférence de presse. L'enquête de la journaliste Sarah Koenig a révélé que l'avocate d'Adnan Syed avait écarté plusieurs éléments en faveur de son client.

Négligence

Le corps de Hae Min Lee, une lycéenne d'origine sud-coréenne de 18 ans, avait été retrouvé à demi-enseveli dans un bois de Baltimore en février 1999. La jeune fille avait été étranglée et les enquêteurs avaient rapidement soupçonné, sur la foi d'une dénonciation, son ex-petit ami Adnan Syed, 17 ans à l'époque.

Pour l'accusation, c'était un crime d'honneur: Syed, issu d'un milieu musulman, n'aurait pas supporté que Hae Min Lee le quitte pour un autre.

L'enquête de Sarah Koenig a montré que Cristina Gutierrez, l'avocate aujourd'hui décédée d'Adnan, avait négligé une expertise de téléphonie mobile favorable à l'accusé, ainsi que le témoignage d'une jeune fille, Asia McClain, qui lui offrait un alibi potentiel à l'heure du crime.

Doute raisonnable

Dans ses attendus, la cour d'appel du Maryland, dans l'est des Etats-Unis, a estimé que l'avocate avait apporté une «aide inefficace» à son client.

«Les mauvaises performances de l'avocate au procès ont porté préjudice à la défense de Syed car (...) il y a une probabilité raisonnable que le témoignage de McClain aurait entraîné un doute raisonnable chez au moins un juré sur l'implication de Syed dans le meurtre de Hae», ont expliqué les juges.

Les condamnations d'Adnan Syed pour meurtre, enlèvement, vol et séquestration ont en conséquence été annulées. La date du nouveau procès n'est pas connue mais, d'ici là, les procureurs du Maryland peuvent tenter de saisir la cour suprême de l'Etat. (ats/nxp)