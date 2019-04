Nouveau revers électoral pour Justin Trudeau

Les Conservateurs ont remporté une nouvelle province canadienne mardi lors des législatives à l'Ile-du-Prince-Edouard où les Libéraux au pouvoir, proches du parti de Justin Trudeau, ont terminé troisièmes derrière le Parti vert, selon les projections des télévisions canadiennes.

Le Parti progressiste-conservateur, dirigé par Dennis King, s'est imposé mais sans décrocher les 14 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire, selon ces projections. Il a été immédiatement félicité par M. Trudeau qui s'est dit «impatient de travailler» avec lui, dans un communiqué.

Félicitations, @dennyking, pour votre élection au poste de premier ministre désigné de l'Î.-P.-É. J’ai hâte de collaborer dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour faire croître l'économie et créer des emplois sur l'Île. https://t.co/4tixTvPR9Q — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2019

Le Parti vert, favori des sondages, n'a pas réussi son pari de devenir la première formation verte à diriger une province canadienne: il termine à la deuxième place. Mais son dirigeant Peter Bevan-Baker deviendra le chef de l'opposition officielle, ce qui est une première au Canada.

Le Parti libéral, arrivé troisième, dirigeait depuis 2007 la plus petite province canadienne. Son chef de file, le Premier ministre sortant Wade MacLauchlan qui briguait un quatrième mandat consécutif, a lui-même été battu. «Ce sont des choses qui arrivent en politique», a-t-il déclaré aux journalistes présents. «Le vent a tourné».

Trudeau vit sa plus grave crise politique

Libéraux et conservateurs alternent au pouvoir depuis la création de la province en 1873. Un parti de la droite canadienne, qui forme l'opposition aux Libéraux de Justin Trudeau au niveau fédéral, remporte ainsi une nouvelle victoire dans une élection législative provinciale en moins d'un an, après l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec et plus récemment l'Alberta.

Cette nouvelle déconvenue pour la formation de Justin Trudeau intervient à six mois des élections législatives fédérales, pour lesquelles le chef des Conservateurs Andrew Scheer est désormais donné favori des sondages devant le Premier ministre sortant. M. Trudeau traverse la plus grave crise politique de son mandat depuis que son ancienne ministre de la Justice l'a accusé, ainsi que certains membres de son entourage, d'ingérence politique dans une procédure judiciaire, ce qu'il réfute.

La campagne électorale dans cette province s'est terminée sur une note tragique, avec la mort vendredi d'un candidat des Verts et de son fils, qui se sont noyés après que leur canot a chaviré. Une élection partielle aura lieu à une date ultérieure dans cette circonscription. (afp/nxp)