Premiers «gilets jaunes» sur les Champs-Elysées

«Gueuler pour se faire entendre»: les premiers «gilets jaunes» convergeaient samedi sur les Champs-Elysées, encadrés par un dispositif sécuritaire d'ampleur, pour l'«acte V» d'une mobilisation nationale sous l'oeil inquiet du pouvoir qui espère un apaisement après les annonces d'Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat.

«La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions: on veut plus de démocratie directe», résume Jérémy, intérimaire de 28 ans venu de Rennes «gueuler pour se faire entendre». Dans un froid mordant, des manifestants arrivaient par groupes peu après 8h.

L'ampleur des manifestations, qui ont réuni 136'000 personnes lors des deux derniers épisodes marqués par des scènes de guérilla urbaine et un dispositif sécuritaire exceptionnel, va être scrutée de près par un exécutif en proie à une crise sociale inédite.

14 véhicules blindés

Autour de l'arc de Triomphe, des fourgons de gendarmes mobiles étaient positionnés peu après 7h, tandis qu'un canon à eau était aperçu sur les Champs-Elysées, devenus au fil des semaines l'épicentre des manifestations. 8000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale, appuyés par 14 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG).

They #GiletsJaunes have mobilised for #ActeV. The A10 is cut off in both directions at #Bordeaux & large traffic difficulties on the A63. The A6 was closed in both directions for an indefinite period! ?????#15Decembre @LPLdirect pic.twitter.com/1MSY3D5ixm