Nouvel attentat en Afghanistan

Au moins 12 personnes ont perdu la vie, en assistant à un rassemblement électoral samedi dans le nord de l'Afghanistan. Ce nouvel attentat endeuille encore une fois les législatives du 20 octobre prochain.

La recrudescence des attentats était crainte à mesure qu'approche la date du scrutin. Si l'attentat n'a pas encore été revendiqué, les talibans avaient annoncé dans un communiqué leur volonté de faire dérailler le processus électoral en ordonnant aux candidats de se retirer de la course, jurant d'attaquer le scrutin et ceux qui y participent.

Another 32 people were wounded in the explosion in the northeastern province of Takhar where parliamentary candidate Nazifa Yousefibek had been campaigninghttps://t.co/rfUJhUnrZP