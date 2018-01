Nouvel incendie dans le Bronx: 9 enfants blessés

Un nouvel incendie a ravagé mardi à l'aube un immeuble du Bronx, faisant seize blessés dont neuf enfants, quelques jours seulement après le sinistre qui a fait douze morts dans ce même quartier de New York, le pire de la ville en 25 ans. «A leur arrivée, nos brigades se sont trouvées devant un fort incendie. De nombreuses personnes ont été secourues sur place par les pompiers», a déclaré le chef des pompiers de New York, Daniel Nigro, en conférence de presse.

La vie des blessés «n'est pas en danger et tous ont été transportés à l'hôpital, ils vont s'en sortir, heureusement», a-t-il ajouté.

Quatre minutes après avoir été alertés vers 05H30 (10H30 GMT), environ 200 pompiers et trois dizaines de camions se sont précipités vers l'immeuble proche du célèbre zoo du Bronx, pour combattre les flammes qui dévoraient l'immeuble en briques rouges typique de New York.

Fire rips through Bronx building, injuring at least 16, including children https://t.co/zJyK7Qa02V — Fox News (@FoxNews) 2 janvier 2018

Breaking three alarm fire in the van nest section of the Bronx #abc7ny pic.twitter.com/WZJhEywam5 — Derick Waller (@wallerABC7) 2 janvier 2018

Habitants en fuite

Cinq heures plus tard, les pompiers tentaient toujours de contrôler les flammes. Un habitant de l'immeuble a raconté sur la chaîne NBC News comment il avait fui avec ses trois enfants, pieds et torse nus dans l'aube glaciale, le mercure étant tombé à -10° Celsius.

9 children among 23 hurt as a seven-alarm fire swept through a building in the Bronx, New York City https://t.co/khBefHAPmt via @NBCNewYork pic.twitter.com/hPx9wPGk74 — NBC News (@NBCNews) 2 janvier 2018

Jeudi soir dans un autre immeuble proche du zoo, un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une gazinière a provoqué le pire incendie à New York en 25 ans, avec douze morts, dont quatre enfants.

The deadly Bronx fire was caused by a child playing with a stove, NYC’s mayor said. “It seems like a horrible, tragic accident.” https://t.co/UPFKfJ05IM — The New York Times (@nytimes) 29 décembre 2017

