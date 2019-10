Nouvelle démission dans l'administration Trump

Le ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Kevin McAleenan a remis sa démission, a annoncé le président américain Donald Trump sur Twitter. Il devient le dernier membre d'une longue liste à quitter l'administration du républicain.

«Kevin McAleenan a accompli un travail fantastique», a tweeté le président américain. «Après de nombreuses années au gouvernement, Kevin veut désormais passer plus de temps avec sa famille et aller dans le secteur privé», a-t-il ajouté. Le nom de son remplaçant sera annoncé la semaine prochaine.

....Congratulations Kevin, on a job well done! I will be announcing the new Acting Secretary next week. Many wonderful candidates!

Ce ministre chargé de l'immigration avait pris ses fonctions en avril, succédant à Kirstjen Nielsen, qui n'avait plus les faveurs de Donald Trump. Auparavant chef du service des douanes et de protection des frontières, Kevin McAleenan a reçu les louanges du locataire de la Maison Blanche: «Nous avons bien travaillé ensemble, avec un nombre de traversées à la frontière largement en baisse».

Kevin McAleenan lui a rendu la pareille, remerciant le président. «Avec son soutien, ces six derniers mois, nous avons fait des progrès impressionnants pour régler la sécurité à la frontière et la crise humanitaire à laquelle nous avons fait face cette année», a écrit le ministre démissionnaire sur Twitter.

I want to thank the President for the opportunity to serve alongside the men and women of the Department of Homeland Security. With his support, over the last 6 months, we have made tremendous progress mitigating the border security and humanitarian crisis we faced this year... pic.twitter.com/A4rTcZgJKF