Nouvelle libération de 40 détenus politiques

Quarante opposants vénézuéliens emprisonnés ont été libérés samedi, dans un nouveau geste d'apaisement du président socialiste Nicolas Maduro, qui porte à 80 en deux jours le nombre d'opposants remis en liberté.

«Aujourd'hui, ils sont quarante (...) à avoir bénéficié d'importants aménagements de peine», a annoncé le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, dans une allocution à la télévision nationale.

Il n'a pas précisé combien de détenus allaient être libérés au total. La veille, quarante premiers prisonniers accusés de délits politiques avaient été remis en liberté sur décision du chef de l'État, dont des figures importantes de l'opposition, tel l'ancien maire de San Cristobal, Daniel Ceballos, et le général à la retraite Angel Vivas. Ces mesures interviennent alors que M. Maduro est sous forte pression internationale après sa réélection contestée à un nouveau mandat présidentiel le 20 mai.

Plusieurs députés libérés

Parmi les détenus libérés samedi figure le député suppléant Gilber Caro, 44 ans, emprisonné depuis janvier 2017 sous l'accusation de trahison de la patrie et de vol d'armes des forces armées.

#EnVIVO Momento en el que otro grupo de presos políticos se encuentran con sus familiares tras el proceso de excarcelamiento. #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/Plv5xutGLk — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 juin 2018

De même pour Raul Emilio Baduel, fils du général emprisonné Raul Isaias Baduel --un ex-allié du défunt président Hugo Chavez, dégradé en mars dernier par le président Maduro sous l'accusation de conspiration. Son fils Raul avait été incarcéré le 21 mars 2014 et condamné à huit ans de prison pour «incitation (à la rébellion) publique, intimidation et complot» contre l'État.

L'ex-député de Barinas (ouest), Wilmer Azuaje, arrêté en mai 2017 pour complot, figure également parmi les libérés. En juillet dernier, une photo de lui était parue, enchaîné à un escalier dans un cachot des services de renseignement (Sebin) à Caracas.

Des libérations se faisaient «au nom de la paix»

Avant de recouvrer la liberté, les détenus comparaissent lors d'une cérémonie devant la présidente de l'Assemblée constituante, Delcy Rodriguez, en charge des libérations via une Commission de la vérité. «Il faut s'éloigner de la haine et de l'intolérance, il faut chercher les voies démocratiques et pacifiques», a déclaré la responsable chaviste aux détenus libérés samedi, ajoutant que ces libérations se faisaient «au nom de la paix» et de la «réconciliation».

Les prisonniers libérés restent soumis à des mesures de contrôle, notamment l'interdiction de quitter le pays. La plupart ne sont pas autorisés à s'exprimer devant la presse. Selon l'ONG Foro Penal, le Venezuela compte quelque 350 «prisonniers politiques», ce que le gouvernement socialiste dément.

La semaine dernière, quatorze manifestants incarcérés depuis avril avaient été libérés, selon une ONG, au lendemain de la prestation de serment pour un deuxième mandat de Nicolas Maduro, dont la réélection le 20 mai est très contestée par la communauté internationale. Devant l'Assemblée constituante, uniquement constituée de ses partisans, M. Maduro avait proposé de libérer des opposants incarcérés pour «surmonter les blessures laissées par les manifestations, les conspirations». (afp/nxp)