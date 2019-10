Nouvelles manifestations meurtrières

Six personnes ont été tuées samedi en Irak, dont trois manifestants à Bagdad. Dans le sud, trois personnes ont été touchées par les tirs des gardes de la maison d'un officiel que des manifestants incendiaient, a indiqué une Commission gouvernementale.

Depuis la reprise d'une contestation lancée le 1er octobre en Irak, près de 50 personnes ont été tuées en moins de 48 heures, selon cette commission gouvernementale des droits de l'Homme et des sources policières et médicales. Des centaines d'Irakiens manifestent samedi à Bagdad sous les gaz lacrymogènes.

Ils défilent au lendemain d'une journée de violences meurtrières contre des QG de partis et de groupes armés et peu avant une réunion du Parlement conspué dans la rue.

Depuis le 1er octobre, environ 200 personnes sont mortes dans la contestation - inédite parce que spontanée -, interrompue pendant 18 jours le temps du plus important pèlerinage chiite avant de reprendre jeudi.

Quarante-deux manifestants ont été tués vendredi, quand les violences ont pris un tour nouveau avec l'incendie dans le sud du pays de dizaines de sièges de partis, de bureaux de députés et surtout des QG des factions armées du puissant Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires dominée par les milices chiites pro-Iran et alliée du pouvoir irakien.

Miliciens infiltrés

Selon les experts, des miliciens infiltrés parmi les manifestants seraient responsables en partie des violences, avec l'objectif de régler leurs comptes avec d'autres groupes armés.

Parmi les 42 morts, plus d'une vingtaine ont péri dans ces incendies et attaques dans différentes villes du sud, selon la Commission gouvernementale des droits de l'Homme et des sources médicales et policières.

De telles violences n'ont pas eu lieu à Bagdad, où les manifestants sur la place Tahrir, proche de la Zone verte où siègent le Parlement et l'ambassade des Etats-Unis, assurent que leur mobilisation contre le pouvoir est pacifique. Samedi, après avoir replié les couvertures sous lesquelles ils ont dormi sur l'emblématique place, ils ont de nouveau défilé.

Les manifestants se disent peu convaincus par la réponse des autorités à leurs demandes d'une nouvelle Constitution et d'une classe politique entièrement renouvelée dans le douzième pays le plus corrompu au monde. (ats/nxp)