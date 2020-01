Nouvelles sanctions US contre la Corée du Nord

Washington a imposé mardi des sanctions à deux sociétés accusées de continuer à utiliser de la main d'oeuvre nord-coréenne expatriée à l'étranger malgré l'expiration d'un ultimatum de l'ONU, mais a tenté d'afficher un front uni avec Tokyo et Séoul pour appeler au dialogue avec Pyongyang.

Les sanctions, qui prévoient un gel des éventuels avoirs de ces compagnies aux États-Unis et leur barrent l'accès au système financier américain, visent la Korea Namgang Trading Corporation, une société nord-coréenne accusée d'avoir encore des travailleurs en Russie, au Nigeria et au Moyen-Orient, ainsi que Beijing Sukbakso, une entreprise chinoise qui gère le logement et le paiement de cette main d'oeuvre expatriée.

«L'exportation de travailleurs nord-coréens apporte des revenus illégaux au gouvernement de Corée du Nord en violation des sanctions de l'ONU», a protesté le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué.

100'000 travailleurs expatriés

Une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée fin 2017 avait donné jusqu'au 22 décembre dernier à tous les pays pour renvoyer chez eux les travailleurs nord-coréens. Des défenseurs des droits humains estiment depuis longtemps que ces travailleurs vivent dans des conditions de quasi-esclavage, leurs gains allant directement dans les caisses du régime de Pyongyang, soumis par ailleurs à des sanctions économiques draconiennes.

En 2017, des responsables américains avaient affirmé que le pays reclus d'Asie de l'Est avait quelque 100'000 travailleurs expatriés qui lui procuraient un demi-milliard de dollars par an. La grande majorité travaille en Chine et en Russie, mais il y en a eu également dans d'autres régions du monde, notamment en Europe de l'Est, selon des études.

Ces nouvelles sanctions interviennent au moment où le rapprochement engagé il y a deux ans entre Washington et Pyongyang est dans l'impasse, tout comme les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a menacé le 1er janvier de tester une nouvelle arme et annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et de missiles intercontinentaux.

Main tendue

«On va voir ce qui va se passer. Seul Kim Jong Un sait ce qu'il a l'intention de faire», a dit le ministre américain de la Défense Mark Esper lors d'une conférence de presse commune avec son homologue japonais Taro Kono au Pentagone.

«Nous continuons de faire passer le message que nous sommes prêts à nous battre dès ce soir si nécessaire», a-t-il dit. Mais il a ajouté préférer la politique de la main tendue: «La meilleure manière d'avancer est celle d'une solution diplomatique qui aboutisse à la dénucléarisation de la Corée du Nord».

Le Japon, qui a des relations particulièrement tendues avec Pyongyang et soutient la pression américaine, espère que «Kim Jong Un puisse choisir le dialogue et prenne la bonne décision pour ses propres concitoyens», a renchéri Taro Kono.

Coopération trilatérale

À l'autre bout du pays, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'est lui entretenu avec ses homologues japonais Toshimitsu Motegi et sud-coréenne Kang Kyung-hwa lors d'une rencontre à trois à San Francisco.

Après un pic de tensions diplomatiques entre le Japon et la Corée du Sud l'été dernier, ils ont semblé tourner la page en soulignant, selon le département d'Etat américain, que leur coopération trilatérale était «essentielle pour assurer un avenir de paix dans la région». (afp/nxp)