Nouvelles violences à Paris lors de l'acte XXIII

Mobilisés depuis plus de cinq mois en France, les «gilets jaunes» ont manifesté samedi pour le 23e samedi consécutif. La journée a été marquée par de nouvelles échauffourées à Paris.

Ils étaient 9600 à 14h00 dans toute la France, dont 6700 à Paris, des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente, selon le ministère de l'Intérieur. Samedi dernier, à la même heure, ils étaient 7500, dont 1300 dans la capitale. Au final, le ministère avait recensé 31'000 manifestants à travers l'Hexagone, selon des chiffres officiels régulièrement contestés par les manifestants.

Dans le centre de Paris, plusieurs milliers de personnes avaient commencé à défiler à la mi-journée dans le calme, sous un grand soleil, pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et de justice sociale.

Echauffourées

Mais en début d'après-midi, des échauffourées ont éclaté dans la manifestation parisienne, près de la place de la Bastille. Un peu plus loin, aux abords de la place de la République, la tension a resurgi et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et procédé à plusieurs charges.

Au milieu de scooters incendiés, des manifestants jetaient bouteilles et autres projectiles dans leur direction. Certains criaient «Suicidez-vous, suicidez-vous», faisant référence à la vague de suicides sans précédent qui frappe la police nationale depuis le début de l'année.

???? "Suicidez-vous !", lancent des manifestants gilets jaunes aux forces de l'ordre place de la République à Paris.#Acte23 #GiletsJaunes pic.twitter.com/dj49eexUOr — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 20 avril 2019

Plus de 60'000 policiers et gendarmes ont été déployés dans tout le pays et des lieux symboliques interdits préventivement, à commencer par les abords de la cathédrale Notre-Dame. Sur les Champs-Élysées, également interdits, les forces de l'ordre filtraient les passants. La célèbre avenue avait été saccagée le 16 mars.

DIRECT ???? Gilets jaunes à Paris : Plusieurs véhicules ont été incendiés à proximité de la place de la République (images @LinePress) #Acte23



Suivez notre direct ? https://t.co/bsUZLwPFY0 pic.twitter.com/frfTZDyyZb — Actu17 (@Actu17) 20 avril 2019

Crainte des «casseurs»

Les autorités appréhendaient cette semaine la présence de «casseurs». Dans un tweet, la préfecture de police a appelé les manifestants à se «désolidariser des groupes violents». A la mi-journée, la police avait procédé à Paris à plus de 11'000 contrôles préventifs. A 13h00, 110 personnes avaient été placées en garde à vue dans la capitale, selon le parquet.

A Bordeaux, traditionnelle place forte du mouvement, une petite foule défilait sur un itinéraire canalisé par des forces de police très mobiles, bloquant les accès à l'hypercentre, ce qui provoquait quelques face-à-face tendus.

«On vient depuis le début, pour les injustices, la pauvreté», dit Loïc, chef d'entreprise manifestant en famille. «Il y a moins de monde que d'habitude», notait-il.

A Toulouse, des milliers de personnes se sont rassemblées en début d'après-midi place Jean-Jaurès, précédées par des dizaines de motards en gilet jaune. «J'ai la trouille, mais ça ne va pas m'arrêter de venir», assure Claudine Sarradet, retraitée de l'éducation nationale.

«N'oubliez pas les misérables»

Ce samedi, les manifestants s'étaient principalement donné rendez-vous dans la capitale à l'orée d'une semaine où Emmanuel Macron doit dévoiler ses réformes tirées du grand débat national.

Attendue lundi dernier, l'annonce par le président Macron des grandes pistes de réformes avait été différée en raison de l'incendie à Notre-Dame.

Cette communion nationale autour de Notre-Dame a suscité des grincements de dents chez certains «gilets jaunes», notamment face aux promesses de dons de centaines de millions d'euros des plus grandes fortunes françaises pour aider à la reconstruction.

«C'est une bonne chose, cet argent pour Notre-Dame. Mais quand on voit ce qu'on peut débloquer en quelques heures...», résumait Jean François Mougey, retraité de la SNCF. «Victor Hugo vous remercie pour Notre-Dame de Paris, mais n'oubliez pas les misérables», proclamait une banderole, reprenant le tweet humoristique du romancier Ollivier Pourriol.

(afp/nxp)