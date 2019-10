Obama apporte son soutien à Trudeau

Une adolescente canadienne atteinte d'un cancer en phase terminale a lancé depuis son lit d'hôpital un appel poignant à voter lors des élections législatives du 21 octobre, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. «C'est ma dernière chance de faire la différence», dit Maddison Yetman, 18 ans, dans cette vidéo de 39 secondes qui avait été vue plus de 500'000 fois sur Twitter mercredi après-midi. «Merci de la partager sur vos réseaux sociaux et allez voter».





What's your excuse?



Maddison Yetman was given a week to live after being diagnosed with a terminal illness, yet still managed to vote in Canada’s upcoming election. #elxn43



The remarkable young Winnipegger says if she can do it, so can anyone.



