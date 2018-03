Olivier Faure élu à la tête du parti socialiste

Olivier Faure, élu premier secrétaire du Parti socialiste français jeudi lors d'un second tour où il était l'unique candidat, a déclaré qu'il entendait réinventer le parti. Le PS est en lambeaux depuis les victoires électorales de La République en marche.

«C'est une immense fierté et un immense honneur qui m'est fait. Nous allons devoir retrouver les Français, nous les avons déçus et donc il va falloir nous réinventer, montrer que nous savons changer et retrouver l'audience que nous avons progressivement perdue», a-t-il déclaré sur franceinfo.

Plébiscité par 48,5% militants socialistes au premier tour, Olivier Faure était jeudi le seul candidat à la direction du PS après la défection de l'ex-ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll, arrivé deuxième.

«L'Europe, ce sera le premier chantier parce qu'il y a une échéance d'abord européenne (les élections en 2019), mais ensuite parce que c'est une question qui divise à la fois les Français et la gauche et qui suppose de nous repenser sur cette question-là», a noté le nouveau premier secrétaire.

L'Europe, premier chantier du nouveau premier secrétaire du PS : "Je pense que l’Europe a une religion qui est celle, malheureusement, de l’austérité", Olivier Faure pic.twitter.com/eDfKDcmceT — franceinfo (@franceinfo) 30 mars 2018

«Nous remettons en cause une Europe qui aujourd'hui est une Europe 'austéritaire'», a-t-il déclaré. Il s'est notamment prononcé pour une coopération européenne accrue en matière de migrations et d'aide au développement dans les pays d'origine. (ats/nxp)