«Pour le moment, on doit juste se réjouir d'être en vie. Il ne faut pas penser à tout ce que l'on a perdu», affirme Diane Mullin, habitante de Paradise rescapée des flammes. Elle ne parvient pour autant pas à contenir une larme.

Qu'ils songent à partir loin ou soient déterminés à reconstruire leur vie comme avant, la plupart des évacués interrogés lundi par l'AFP étaient encore sous le choc quatre jours après l'incendie qui a ravagé la petite ville californienne et ses environs.

«Des quartiers entiers ont été décimés, des rues, un pâté de maisons après l'autre (...) La maison de ma fille, celle de sa belle-mère, toutes les maisons de leur rue ont été détruites, réduites en cendres. C'est terrible», tremble encore Elizabeth Gorman, l'une des dizaines de milliers de sinistrés à avoir fui le brasier.

Comme beaucoup d'autres, la quinquagénaire ignore encore dans quel état se trouve sa maison, car les autorités maintiennent l'ordre d'évacuation générale et refoulent implacablement les habitants qui tentent de revenir en ville.

«Rester positive»

Certains ont trouvé refuge dans la famille ou des amis, d'autres dans des hôtels - qui affichent complet à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les moins chanceux, et souvent les plus démunis, en sont réduits à dormir dans quelques centres d'accueil ouverts dans des églises ou des lycées.

C'est le cas d'Elizabeth Gorman, qui compte sur les assurances pour lui trouver rapidement un logement provisoire, puis reconstruire sa vie.

«Cela va des bébés aux personnes âgées. En tout, il y a près de 200 personnes qui dorment ici, et beaucoup plus qui passent durant la journée pour manger ou se mettre au chaud», explique Paul Stanbrook, l'un des superviseurs de la Croix-Rouge américaine qui gère le centre établi à la Neighborhood Church de Chico, ville voisine de Paradise. L'AFP n'a pas été admise à l'intérieur du centre.

Derrière le bénévole, venu spécialement de Caroline du Nord, une douzaine d'évacués finissent de prendre leur petit-déjeuner sur des tables de camping, regardant d'un oeil absent une télévision dressée sur un carré de pelouse.

Diane Mullin est de ceux-là. Elle sait qu'elle a tout perdu, mais veut «rester positive».

«La liberté quand même»

«Nous allons reconstruire, petit à petit. On va reconstruire notre maison. On va reconstruire la ville, parce que c'est une ville magnifique. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs!». «Mais chaque chose en son temps...», lâche-t-elle, réprimant un sanglot et reconnaissant ne pas très bien savoir quoi faire dans l'immédiat.

Non loin d'elle, Glenn Simmons, retraité de 64 ans qui dort dans sa voiture faute de place dans le centre - «c'est mieux que rien» -, est tout aussi déboussolé. «J'attends de voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Beaucoup de choses irremplaçables ont brûlé. Beaucoup de souvenirs», confie d'une voix douce cet artiste.

«Cela fait vraiment mal au coeur parce que j'ai perdu plus de 50 ans de travail artistique. J'ai réussi à sauver quelques diapositives de jeunesse, des tirages, mais tout le reste est parti en fumée».

Que compte-t-il faire au juste dans les jours qui viennent? «Demander des aides du gouvernement (...) J'envisageais de quitter l'Etat, ou d'aller en Californie du Sud. Je ne sais pas. Tout a brûlé. J'ai les vêtements que je porte, un sac à dos, et c'est à peu près tout.»

«C'est la liberté. Pas le genre de liberté qu'on recherche, mais la liberté quand même», conclut Glenn avec un sourire triste. (ats/nxp)