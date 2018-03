Onze morts dans l'effondrement d'un toit

Onze personnes ont été tuées et neuf blessées mercredi dans l'effondrement du toit d'un entrepôt dans la province du Sindh dans le sud du Pakistan, ont annoncé les autorités locales et la police. Six femmes et deux fillettes figurent parmi les morts.

L'accident s'est produit dans le district de Rohri, à 450 km au nord de Karachi. «Les travailleurs étaient occupés à conditionner des dattes dans l'entrepôt lorsque le toit s'est effondré», a déclaré à l'AFP un responsable de l'administration locale, Rahim Bukhsh Meethlol, précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Les effondrements de toits et d'immeubles sont courants au Pakistan en raison notamment des critères laxistes en matière de sécurité.

En 2014, au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mosquée à Lahore (est) tandis que plus de 200 ont péri principalement dans l'effondrement de toitures à la suite de pluies torrentielles et d'inondations.

En novembre 2015, quelque 45 travailleurs ont été tués et une centaine extraits des décombres d'une usine de fabrication de sacs de quatre étages qui s'était effondrée à Lahore. (ats/nxp)