Onze morts dans le crash d'un avion privé turc

Un avion privé turc transportant onze personnes s'est écrasé dimanche en Iran. Il ramenait en Turquie la fille d'un important homme d'affaires et ses amies qui avaient fait la fête aux Emirats arabes unis, selon des médias turcs.

A private plane belonging to Turkish firm Basaran Holding took off from Sharjah, United Arab Emirates crashes in Iran, with 11 people on board. All passengers on board reportedly died in the crash pic.twitter.com/Hyo8J1LyYi