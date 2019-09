L'ouragan Dorian s'est renforcé pour passer en catégorie 5, a annoncé dimanche le Centre national des ouragans américain. Ce dernier a évoqué une tempête «catastrophique» sur le point de frapper les îles Abacos, aux Bahamas.

«Dorian est maintenant un ouragan de catégorie 5 avec des vents» à près de 260 km/h, a tweeté le centre. «Le mur de l'oeil de cet ouragan catastrophique est sur le point de frapper les îles Abacos avec des vents dévastateurs», a-t-il ajouté. Le mur de l'oeil, qui entoure l'oeil du cyclone, contient les vents de surface les plus forts.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT