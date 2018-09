Une parade militaire vire au carnage

Une attaque a visé samedi un défilé militaire dans la ville d'Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, faisant plusieurs morts et une vingtaine de blessés, selon des médias iraniens. Elle s'est produite lors d'une cérémonie commémorant la guerre contre l'Irak (1980-1988).

«Plusieurs civils ont été tués» samedi matin dans l'attentat, selon l'agence officielle iranienne Irna. «Aucun officiel présent à cet événement n'a été touché, écrit encore Irna. Un correspondant de la chaîne de télévision publique a précisé que des hommes armés dissimulés derrière une estrade avaient ouvert le feu. »Il y a des morts et des blessés«, a-t-il ajouté.

Selon l'agence Fars, l'attaque a été menée par deux hommes armés ayant ouvert le feu sur la foule. Les assaillants ont ensuite essayé de tirer sur la tribune officielle mais ont été neutralisés par les forces de l'ordre, indique Fars, laissant entendre que les deux hommes ont été blessés.

L'agence de presse semi-officielle Isna rapporte que jusqu'à neuf soldats ont été tués. L'agence de presse semi-officielle Mehr rapporte pour sa part que plusieurs assaillants ont réussi à prendre la fuite. Ils ont été pris en chasse par les forces de sécurité.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/9kBKd5ZUhG