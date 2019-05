Paris sous haute sécurité pour le 1er mai

Magasins barricadés, rues quadrillées: à Paris, les traditionnels défilés du 1er Mai, longtemps pacifiques et destinés aux revendications salariales, vont se dérouler mercredi sous haute surveillance policière face aux risques de violences de manifestants radicaux. Dès le petit matin, comme dans d'autres points névralgiques, une vingtaine de policiers procédaient à des contrôles aléatoires de sacs à l'entrée de la Gare Saint-Lazare, a constaté l'AFP.

Plus de 7400 policiers et gendarmes sont déployés dans la capitale française pour encadrer les manifestations où «1000 à 2000 activistes radicaux» sont attendus, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

