Pas d’écran jusqu’à 2 ans

Puis-je laisser mon bébé regarder l’écran de mon smartphone? À quel âge dois-je autoriser ma fille de 3 ans à utiliser une tablette pour jouer? Suis-je un mauvais parent si je montre un dessin animé à mon fils de 4 ans pour l’occuper durant un long trajet en voiture? Si vous avez des enfants, c’est sûr, ces questions, vous vous les êtes déjà posées. Pour la première fois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie ses recommandations quant à l’usage des écrans chez les enfants jusqu’à 5 ans. Elles sont destinées aux professionnels de la santé, mais aussi aux autorités des différents États.

Ainsi, durant ses deux premières années de vie, un bébé ne devrait jamais être mis devant un écran. «Regarder la télévision, des vidéos ou jouer à des jeux d’ordinateur n’est pas recommandé», affirme l’OMS. De 2 à 5 ans, l’exposition ne devrait pas dépasser les soixante minutes par jour. «Moins, ce serait mieux», précise toutefois l’organisation.

Dans son rapport, l’OMS lie le temps passé devant un écran au manque d’activité physique. Ce dernier a été identifié comme l’un des principaux facteurs de risque de mortalité dans le monde et contribuant à l’augmentation du nombre de personnes en surpoids ou souffrant d’obésité. Jusqu’ici, des recommandations avaient déjà été faites pour plusieurs groupes d’âge, mais jamais pour la petite enfance. «Or, c’est une période de développement physique et cognitif rapide, écrit l’OMS. C’est là que les habitudes des enfants se forment et que la vie de la famille est ouverte aux changements et aux adaptations.» En clair, les comportements développés durant les premières années de vie influencent ceux du reste de l’existence.

La réalité, quelle est-elle?

Le site de la Confédération «Jeunes et médias», qui s’occupe de ces questions, évoque deux enquêtes réalisées en Allemagne en 2017 et 2014. La première montre que 70% des enfants de 2 à 5 ans utilisaient le smartphone de leurs parents pendant plus de trente minutes par jour. La seconde révèle que près de la moitié regarde la télévision tous les jours ou presque.

Que risque un enfant qui resterait trop longtemps devant des écrans?

L’OMS parle d’une augmentation de l’adiposité liée au manque de mouvement, d’un moins bon développement de la motricité et des capacités cognitives, mais aussi de retards dans les comportements psychosociaux. D’autres études publiées antérieurement mettent en avant des retards de langage, des troubles du sommeil, du diabète, une élévation du stress, de l’hyperactivité mais aussi une augmentation des cas de myopie.

L’usage d’écrans peut aussi avoir une influence sur le lien entre le nourrisson et ses parents. L’an passé, dans «Le Temps», la pédiatre et pédopsychiatre Nadia Bruschweiler-Stern faisait le constat suivant: «La mère qui allaite ou qui donne le biberon à son enfant est aujourd’hui constamment interrompue par son smartphone, ce qui produit une interaction entrecoupée. Si le phénomène se répète très fréquemment, le nourrisson apprend que l’iPhone a la priorité sur lui. D’une part, ça ne l’aide pas à se sentir investi par sa mère, donc à construire sa confiance en lui, et d’autre part, cela peut générer un certain stress ou des problèmes de digestion.» (24 heures)