Pas de rencontre Trump-Poutine à cause de l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20, qui s'ouvre vendredi à Buenos Aires, environ une heure après avoir estimé que leur entrevue se déroulerait à un «moment très opportun», sur fond d'escalade avec l'Ukraine.

«En partant du fait que les navires et les marins n'ont pas été retournés par la Russie à l'Ukraine, j'ai décidé qu'il serait mieux pour toutes les parties concernées d'annuler ma rencontre préalablement prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine», a tweeté Donald Trump.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!