Pas de rencontre Trump-Rohani «à ce stade»

Rohani soumis à des restrictions de déplacement à New York

Le président iranien ne peut guère s'éloigner du siège des Nations unies, sur les bords de l'East River, à l'est de Manhattan. Une autorisation spéciale a dû lui être accordée pour qu'il ait accès à un hôtel, en application des consignes du Département d'Etat américain.

Hassan Rohani doit parler mercredi à la tribune de l'Assemblée générale et tenir ensuite une conférence de presse. Le président iranien est cantonné à une zone délimitée au sud par la 42e rue, au nord par la 48e rue, et à l'ouest pas la 1ère Avenue, sur laquelle se trouve le siège de l'ONU.