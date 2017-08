Pas de victimes suisses, selon les premières indications des Affaires étrangères

Les premières nouvelles sont rassurantes. Il n'y aurait pas de victimes suisses dans les attentats qui ont frappé Barcelone et Cambrils ces dernières heures. Mais les vérifications sont encore en cours. Les représentants suisses sur place sont en contact avec les autorités locales.

La réaction officielle de la Suisse n'a pas tardé. Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a présenté ses condoléances à la population et au gouvernement espagnol. «C'est avec effroi et tristesse que la Suisse a pris connaissance de l'attentat qui a endeuillé l'Espagne. Nous sommes en pensées avec la population et le gouvernement espagnol à qui nous présentons nos condoléances et nous témoignons notre amitié», a-t-il écrit.

La présidente de la Confédération Doris Leuthard s'est, elle, exprimée via Twitter. «A nouveau un acte terroriste lâche a été commis en Europe. La Suisse le condamne avec la plus grande fermeté - comme elle condamne tout acte de violence provoqué par la haine et le fanatisme, toujours et en tout temps. Mes pensées vont aux victimes de l'attaque ainsi qu'à leurs familles.»

Genève s'associe également au deuil espagnol. Le Conseil d’Etat a adressé ses condoléances au représentant de l'Espagne auprès des Nations Unies à Genève, ainsi qu'au consul général d'Espagne. Le gouvernement adresse aussi ses condoléances aux familles des victimes et ses voeux de rétablissement aux blessés. Ce vendredi, à la tombée de la nuit, le jet d'eau sera symboliquement illuminé en rouge et jaune en hommage aux victimes. (24 heures)