«Pas descendus dans la rue pour des selfies»

La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, bien décidée à «réveiller les adultes», a dénoncé vendredi l'absence de «changement politique» pour préserver la planète, lors d'une manifestation à Rome.

«Réveiller les adultes»

«Nous ne sommes pas descendus dans la rue pour que les adultes prennent des selfies avec nous ou nous disent qu'ils admirent ce que nous faisons», a lancé l'adolescente, acclamée par 5000 jeunes Italiens. «Nous faisons cela pour réveiller les adultes», a-t-elle insisté sur la célèbre Place du Peuple, en plein coeur de la capitale italienne.

«Des millions d'écoliers, y compris en Italie, ont observé des grèves pour l'environnement. Mais rien n'a changé. Il n'y pas le moindre changement politique en vue», s'est insurgée l'adolescente de 16 ans, devenue une égérie mondiale du climat pour sa génération.

Greta Thunberg a parlé jeudi devant le Sénat italien et a pu saluer le pape François sur la place Saint-Pierre mercredi.

