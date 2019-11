Passe d'armes entre Trump et Yovanovitch

Une passe d'armes à distance, mais en direct, a opposé vendredi Donald Trump et l'ex-ambassadrice américaine à Kiev Marie Yovanovitch, qu'il a violemment attaquée au moment même où elle était entendue au Congrès dans l'enquête en destitution qui le menace.

«Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné», a tweeté le président américain une heure après le début de l'audition télévisée de la diplomate, qu'il a rappelée en urgence à Washington en mai.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.